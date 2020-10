Incendio ad Aprilia: la nuova ordinanza del Sindaco (Di venerdì 9 ottobre 2020) Fonte: pixnio.com Sembrava un incubo, uno di quelli che provoca sussulti nel cuore della notte e che disturba il sonno. Eppure, quella colonna di fumo nero che i cittadini di Aprilia hanno osservato con orrore lo scorso 9 agosto era tristemente reale. L’Incendio, sviluppatosi alle porte della cittadina poco dopo le 20 di sera, ha danneggiato a tal punto l’area da rendere necessarie ancora oggi, a distanza di due mesi, delle misure precauzionali. Il Sindaco di Aprilia ha firmato una nuova ordinanza che interessa in particolar modo le attività agricole e di allevamento. Aprilia, l’ordinanza: divieto di pascolo e analisi dell’olio La nuova ordinanza firmata dal ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 9 ottobre 2020) Fonte: pixnio.com Sembrava un incubo, uno di quelli che provoca sussulti nel cuore della notte e che disturba il sonno. Eppure, quella colonna di fumo nero che i cittadini dihanno osservato con orrore lo scorso 9 agosto era tristemente reale. L’, sviluppatosi alle porte della cittadina poco dopo le 20 di sera, ha danneggiato a tal punto l’area da rendere necessarie ancora oggi, a distanza di due mesi, delle misure precauzionali. Ildiha firmato unache interessa in particolar modo le attività agricole e di allevamento., l’: divieto di pascolo e analisi dell’olio Lafirmata dal ...

Latina_Oggi : #Aprilia. Incendio Loas, decade il divieto per la raccolta di frutta - Lunanotizie : Incendio Loas, nuova ordinanza del Sindaco di Aprilia. Criticità per gli ulivi - - ComunediAprilia : Incendio #Loas, nuova ordinanza del Sindaco di Aprilia per agricoltori e allevatori dell'area a ridosso del sito ??… - NunzioAngiola : RT @DZingaretti: Poco più di un mese fa, come gruppo consiliare Aprilia in Azione depositammo la richiesta per istituire una Commissione Sp… - DZingaretti : Poco più di un mese fa, come gruppo consiliare Aprilia in Azione depositammo la richiesta per istituire una Commiss… -

Ultime Notizie dalla rete : Incendio Aprilia Incendio alla Loas, nuova ordinanza del sindaco di Aprilia: le disposizioni per attività agricole e allevamento LatinaToday Incendio Loas, nuova ordinanza del Sindaco di Aprilia. Criticità per gli ulivi

APRILIA – Nella giornata di oggi, il Sindaco di Aprilia ha firmato una nuova ordinanza che rivede parzialmente quanto disposto nelle settimane successive all’incendio alla Loas, per quel che concerne ...

Aprilia, si allentano le restrizioni attorno al sito della Loas: resta il divieto di Pascolo

Migliorano le condizioni ambientali attorno al sito della Loas di Aprilia, dove lo scorso 9 agosto un incendio aveva devastato il deposito dei rifiuti ...

APRILIA – Nella giornata di oggi, il Sindaco di Aprilia ha firmato una nuova ordinanza che rivede parzialmente quanto disposto nelle settimane successive all’incendio alla Loas, per quel che concerne ...Migliorano le condizioni ambientali attorno al sito della Loas di Aprilia, dove lo scorso 9 agosto un incendio aveva devastato il deposito dei rifiuti ...