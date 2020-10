De Luca: «Se il Napoli fosse andato a Torino, avremmo conquistato i titoli del New York Times» (Di venerdì 9 ottobre 2020) Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, è stato protagonista nel pomeriggio di un intervento a gamba tesa sulla questione Juventus-Napoli. «Non parlate più di valori sportivi, chi non ha lealtà e onore non può parlare di sport – ha tuonato -. E’ una precisazione doverosa visto che non sono arrivati neanche i ringraziamenti alle ASL e al Napoli perché abbiamo evitato di contagiare Ronaldo. C’è già stata l’esperienza del Genoa. Immaginate se il Napoli avesse fatto lo stesso: andiamo lì, giochiamo e poi magari una settimana dopo Ronaldo positivo. avremmo conquistato i titoli del New York Times». Foto: Facebook De ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 9 ottobre 2020) Il governatore della Campania, Vincenzo De, è stato protagonista nel pomeriggio di un intervento a gamba tesa sulla questione Juventus-. «Non parlate più di valori sportivi, chi non ha lealtà e onore non può parlare di sport – ha tuonato -. E’ una precisazione doverosa visto che non sono arrivati neanche i ringraziamenti alle ASL e alperché abbiamo evitato di contagiare Ronaldo. C’è già stata l’esperienza del Genoa. Immaginate se ilavesse fatto lo stesso: andiamo lì, giochiamo e poi magari una settimana dopo Ronaldo positivo.del New». Foto: Facebook De ...

