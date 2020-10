De Luca contro Agnelli: "Parole penose. Zero onore, doveva ringraziare" (Di venerdì 9 ottobre 2020) Dura presa di posizione del presidente della Regione Campania, che torna sul caos generato da Juventus-Napoli Leggi su 90min (Di venerdì 9 ottobre 2020) Dura presa di posizione del presidente della Regione Campania, che torna sul caos generato da Juventus-Napoli

matteosalvinimi : BRIATORE CONTRO DE LUCA: 'CHI PRENDE IN GIRO SULLE MALATTIE, UMANAMENTE È UNA ME*DA' #vociitaliane - SkyTG24 : Coronavirus Campania, De Luca: “Nelle prossime ore azioni contro assembramenti” - SkySportF1 : A Lonato, in una gara del Mondiale Kart, dopo essere stato buttato fuori pista, il pilota Luca Corberi si vendica s… - Rosariov82 : RT @Ilarioforjuve: E qui bisogna rispondere caro presidente @andagn Il vaso è colmo, non si può sopportare tanta supponenza. @juventusfc C… - GreenMidnight1 : RT @CalcioFinanza: De Luca contro Juve e Agnelli: «Penosi e imbarazzanti» -