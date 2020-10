Bimba ha febbre, la dottoressa consiglia tampone. Il padre: "Vengo in studio e la ammazzo" (Di venerdì 9 ottobre 2020) “Il covid non esiste. Vengo in studio e la ammazzo”: la pediatra ordina il tampone a una Bimba di 4 anni, il padre della piccola reagisce minacciando il medico. La vicenda, raccontata dall’edizione locale del Messaggero, si è consumata a Roseto degli Abruzzi (Teramo).“Adesso Vengo nel suo studio, prima la trito come il sale fino e poi l’ammazzo. Il coronavirus non esiste. Idiota”. È quanto si sarebbe sentita dire a telefono da un papà la pediatra Giannina Candelori di Roseto degli Abruzzi (Teramo).Secondo quanto riferito dalla pediatra la Bimba accusava febbre a 37 e mezzo, con tosse e rinorrea (situazione comunemente definita “naso che ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 9 ottobre 2020) “Il covid non esiste.ine la”: la pediatra ordina ila unadi 4 anni, ildella piccola reagisce minacciando il medico. La vicenda, raccontata dall’edizione locale del Messaggero, si è consumata a Roseto degli Abruzzi (Teramo).“Adessonel suo, prima la trito come il sale fino e poi l’. Il coronavirus non esiste. Idiota”. È quanto si sarebbe sentita dire a telefono da un papà la pediatra Giannina Candelori di Roseto degli Abruzzi (Teramo).Secondo quanto riferito dalla pediatra laaccusavaa 37 e mezzo, con tosse e rinorrea (situazione comunemente definita “naso che ...

