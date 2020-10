Adua Del Vesco svela a Tommaso Zorzi di aver mentito (ancora): la verità sull’incontro in hotel (VIDEO) (Di venerdì 9 ottobre 2020) Le bugie di Adua Del Vesco al Grande Fratello Vip 5 continuano a tenere banco. Dopo il caos scatenato dalle confessioni sulla presunta omosessualità di Massimiliano Morra e l’aver negato di aver parlato con Tommaso Zorzi in albergo, l’attrice ha cercato di fare pace con l’influencer ammettendo di aver detto l’ennesima bugia. Adua vuota il sacco: ‘Ho mentito ancora’ Tutto era iniziato la scorsa settimana, quando Zorzi aveva svelato di aver parlato in albergo, prima di entrare nella casa, con Adua e in quel contesto l’attrice gli aveva detto che Massimiliano era gay, fatto che lei aveva negato con tutte le ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 9 ottobre 2020) Le bugie diDelal Grande Fratello Vip 5 continuano a tenere banco. Dopo il caos scatenato dalle confessioni sulla presunta omosessualità di Massimiliano Morra e l’negato diparlato conin albergo, l’attrice ha cercato di fare pace con l’influencer ammettendo didetto l’ennesima bugia.vuota il sacco: ‘Ho’ Tutto era iniziato la scorsa settimana, quandoavevato diparlato in albergo, prima di entrare nella casa, cone in quel contesto l’attrice gli aveva detto che Massimiliano era gay, fatto che lei aveva negato con tutte le ...

