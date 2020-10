Maltempo Piemonte: ancora una frana al confine con la Svizzera (Di giovedì 8 ottobre 2020) Dopo l’ondata di Maltempo che ha investito il Piemonte, non si fermano gli eventi legati alle conseguenze idrogeologiche dell’evento. Ieri notte una nuova frana si è registrata a Camedo, a poche centinaia di metri al di la’ del confine tra la Val Vigezzo e la Svizzera: diversi massi sono caduti sull’asse stradale, ma nessun mezzo è rimasto coinvolto. Le autorità svizzere al Coordinamento provinciale dei frontalieri Vco hanno spiegato che al momento non è possibile far intervenire sul posto i tecnici per bonificare il versante: la strada rimane chiusa e i pendolari sono obbligati a transitare sulla strada della Valle Cannobina, più lunga e impervia.L'articolo MeteoWeb. Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 8 ottobre 2020) Dopo l’ondata diche ha investito il, non si fermano gli eventi legati alle conseguenze idrogeologiche dell’evento. Ieri notte una nuovasi è registrata a Camedo, a poche centinaia di metri al di la’ deltra la Val Vigezzo e la: diversi massi sono caduti sull’asse stradale, ma nessun mezzo è rimasto coinvolto. Le autorità svizzere al Coordinamento provinciale dei frontalieri Vco hanno spiegato che al momento non è possibile far intervenire sul posto i tecnici per bonificare il versante: la strada rimane chiusa e i pendolari sono obbligati a transitare sulla strada della Valle Cannobina, più lunga e impervia.L'articolo MeteoWeb.

Il torrente Malnome ad Albanella è esondato e una 26enne è risultata dispersa. Il corpo della giovane donna è stato poi ritrovato dai vigili del fuoco e dai carabinieri che insieme al sindaco avevano ...

Una ragazza è morta dopo che la sua auto è stata travolta da un torrente ad Albanella: l'acqua ha trascinato il suo corpo per diversi metri.

Il torrente Malnome ad Albanella è esondato e una 26enne è risultata dispersa. Il corpo della giovane donna è stato poi ritrovato dai vigili del fuoco e dai carabinieri che insieme al sindaco avevano ...