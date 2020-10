Lavori stradali sulla Briantea Code in zona Motorizzazione (Di giovedì 8 ottobre 2020) Bergamo, nella tarda mattinata di giovedì 8 ottobre traffico sulla Briantea tra la Motorizzazione e il Polaresco. Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 8 ottobre 2020) Bergamo, nella tarda mattinata di giovedì 8 ottobre trafficotra lae il Polaresco.

Ultime Notizie dalla rete : Lavori stradali Broni, nel 2020 lavori stradali per 484mila euro Vigevano24.it Auto, la previsione nera: meno 100mila posti in Europa nel 2021 (per questo serve l’elettrico)

Secondo le previsioni della European Association of Automotive Suppliers (Clepa) il settore automobilistico europeo perderà circa 100.000 posti di lavoro nel 2021. La metà nella componentistica. La Ci ...

Regione Lombardia presentato il Piano Marshall: 125 milioni per Monza e Brianza

Centoventicinque milioni di euro per la Provincia di Monza e Brianza. Di cui 28,5 milioni di euro ai Comuni e alla Provincia per il finanziamento di opere pubbliche e 97 milioni per progetti di svilup ...

