Inter, Skriniar positivo: rischia la quarantena in Slovacchia, derby a rischio (Di giovedì 8 ottobre 2020) Oggi il difensore nerazzurro farà il secondo tampone dopo essere risultato positivo. Ora, con anche Bastoni out, è emergenza in difesa Il derby di Milano si avvicina e in casa Inter c’è preoccupazione per le sorti di Milan Skriniar. Il difensore slovacco, risultato positivo al Covid-19, ora si trova in Slovacchia dove ha effettuato il primo tampone e oggi effettuerà il secondo. Skriniar come Bastoni, anch’egli positivo, è asintomatico e dovrà osservare il periodo di quarantena. Scontata, quindi, l’assenza dei due giocatori nella partita di sabato prossimo contro i rossoneri, come anche in occasione dell’esordio in Champions League contro il Borussia Moenchengladbach del ... Leggi su zon (Di giovedì 8 ottobre 2020) Oggi il difensore nerazzurro farà il secondo tampone dopo essere risultato. Ora, con anche Bastoni out, è emergenza in difesa Ildi Milano si avvicina e in casac’è preoccupazione per le sorti di Milan. Il difensore slovacco, risultatoal Covid-19, ora si trova indove ha effettuato il primo tampone e oggi effettuerà il secondo.come Bastoni, anch’egli, è asintomatico e dovrà osservare il periodo di. Scontata, quindi, l’assenza dei due giocatori nella partita di sabato prossimo contro i rossoneri, come anche in occasione dell’esordio in Champions League contro il Borussia Moenchengladbach del ...

