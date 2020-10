Inter, Bastoni: "Sono in isolamento, ma sto bene" (Di giovedì 8 ottobre 2020) MILANO - " Vi ringrazio per i tanti messaggi ricevuti, sto bene e Sono in isolamento. Ci vediamo presto a San Siro, un abbraccio ": il difensore dell' Inter Alessandro Bastoni , con un post su ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 8 ottobre 2020) MILANO - " Vi ringrazio per i tanti messaggi ricevuti, stoin. Ci vediamo presto a San Siro, un abbraccio ": il difensore dell'Alessandro, con un post su ...

Inter : ?? | COMUNICATO FC Internazionale Milano comunica che Alessandro #Bastoni è risultato positivo al Covid-19 ?? - tvdellosport : ?? BREAKING NEWS #Inter, #Skriniar positivo ???? Dopo la positività di #Bastoni, anche Milan #Skriniar è risultato… - Gazzetta_it : Giallo #Bastoni: da negativo a positivo al #covid in 24 ore. domattina un nuovo test - Peppe3112 : Ma che domanda è??? A Sky la giornalista chiede: 'Per il derby ci perde più il Milan senza Ibra o l'Inter senza Bastoni e Skriniar?' ?????? - ABalestrieri : RT @Toccoditacco10: L'Inter con Bastoni e Skriniar positivi potrebbe non giocare il derby ma vincere lo stesso a tavolino. -