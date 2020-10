Inter-Juve | ‘sparito’ l’audio della comunicazione del VAR ad Orsato sul fallo di Pjanic

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Giallo sull’audiotra la sala VAR e l’arbitroin occasione deldiin. Le Iene portano alla ribalta un caso notostoria del calcio di oggi, quello deldi Miralemsu Rafinha in occasione didell’aprile 2018, un caso che si tinge di giallo in quanto, secondo la denuncia del noto programma, sarebbe sparito il file audiotra il VAR e. Ma andiamo con ordine. Di seguito il video con la sintesipartita, ildi ...

