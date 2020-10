Federica Pellegrini esce allo scoperto: mano nella mano con il suo allenatore Matteo Giunta (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Ormai da qualche anno si parla di una presunta relazione tra Federica Pellegrini e il suo allenatore Matteo Giunta. Voci non confermate per molto tempo, ma adesso i due sembrano non volersi nascondere più. Prima una cena romantica guardandosi negli occhi, poi una passeggiata tenendosi per mano, quasi abbracciati. La popolare nuotatrice e il suo coach sono stati paparazzati dal settimanale Chi. Le foto, disponibili nel numero in edicola dal 7 ottobre, sono state scattate a Roma e ritraggono Pellegrini e Giunta in teneri atteggiamenti reciproci. ChiI due hanno cenato in un ristorante stellato della Capitale, “Il Pagliaccio”, al termine di una giornata di allenamenti al Circolo Aniene. Dopo una passeggiata, sono ... Leggi su tpi (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Ormai da qualche anno si parla di una presunta relazione trae il suo. Voci non confermate per molto tempo, ma adesso i due sembrano non volersi nascondere più. Prima una cena romantica guardandosi negli occhi, poi una passeggiata tenendosi per, quasi abbracciati. La popolare nuotatrice e il suo coach sono stati paparazzati dal settimanale Chi. Le foto, disponibili nel numero in edicola dal 7 ottobre, sono state scattate a Roma e ritraggonoin teneri atteggiamenti reciproci. ChiI due hanno cenato in un ristorante stellato della Capitale, “Il Pagliaccio”, al termine di una giornata di allenamenti al Circolo Aniene. Dopo una passeggiata, sono ...

