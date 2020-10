Call of Duty: Warzone supera Fortnite come gioco free-to-play più popolare in un sondaggio (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Call of Duty: Warzone di Activision ha battuto Fortnite ed è ora il gioco free-to-play più giocato tra gli adolescenti, secondo un nuovo sondaggio di Piper Sandler. Il sondaggio è stato sottoposto a 9.800 adolescenti negli Stati Uniti e ha rilevato che l'interesse per Fortnite è leggermente diminuito, mentre quello per Call of Duty è salito alle stelle.La notizia è ovviamente positiva per Activision Blizzard. Un po' meno per Epic Games, lo sviluppatore e publisher di Fortnite, che è anche alle prese con quella che potrebbe essere una lunga battaglia legale con Apple sulle commissioni che il produttore di iPhone raccoglie ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 7 ottobre 2020)ofdi Activision ha battutoed è ora il-to-più giocato tra gli adolescenti, secondo un nuovodi Piper Sandler. Ilè stato sottoposto a 9.800 adolescenti negli Stati Uniti e ha rilevato che l'interesse perè leggermente diminuito, mentre quello perofè salito alle stelle.La notizia è ovviamente positiva per Activision Blizzard. Un po' meno per Epic Games, lo sviluppatore e publisher di, che è anche alle prese con quella che potrebbe essere una lunga battaglia legale con Apple sulle commissioni che il produttore di iPhone raccoglie ...

