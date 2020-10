Orari GP Eifel 2020 | programmazione SKY e TV8

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 6 ottobre 2020) La partenza del GP del 2013 – Photo Credit: Account Twitter NurburgringIn seguito ad una settimana di pausa la Formula 1 torna in pista sul celebre circuito del Nurbrugring per l’unico gran premio tedesco di questa speciale stagione. Scopri tutti glidel GP, trasmesso in diretta su SKY e in differita su TV8.GP– La storia dei GP in Germania Il Gran Premio di Germania è celebre soprattutto per lo storico Nordschleife, un circuito costruito nel bosco tedesco vicino Nurburg, caratterizzato da curve insidiose e da una lunghezza di oltre 25km. Il Gran Premio in Germania ha debuttato proprio nel Nordschleife e per anni ha avuto la permanenza nel mondiale, tranne quando si corse sull’autostrada AVUS (1959) e nel vecchio ...