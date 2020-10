I 40 quartieri più trendy del mondo nel 2020 (Di martedì 6 ottobre 2020) Questo blog è stato pubblicato su Huffpost UK ed è stato tradotto da Livia Paccarié Un quartiere di Barcellona, in Spagna, accogliente e alla moda è stato incoronato dal Time Out il quartiere più cool del 2020.Esquerra de l’Eixample ha conquistato il primo posto grazie alla sua comunità affiatata, alle grandi imprese locali e alla sua cultura lgbtqia+.Per la lista di quest’anno, Time Out ha basato la sua classifica sui fattori di sempre - l’atmosfera del quartiere, il cibo e le bevande, la vita notturna e la cultura locale offerta - ma la pandemia ha fatto sì che ci sia stato un nuovo elemento da considerare: lo spirito comunitario del quartiere.“A Barcellona, come in molte città, la gente vive molto di più a livello locale”, ha detto Maria José Gómez, ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 6 ottobre 2020) Questo blog è stato pubblicato su Huffpost UK ed è stato tradotto da Livia Paccarié Un quartiere di Barcellona, in Spagna, accogliente e alla moda è stato incoronato dal Time Out il quartiere più cool del.Esquerra de l’Eixample ha conquistato il primo posto grazie alla sua comunità affiatata, alle grandi imprese locali e alla sua cultura lgbtqia+.Per la lista di quest’anno, Time Out ha basato la sua classifica sui fattori di sempre - l’atmosfera del quartiere, il cibo e le bevande, la vita notturna e la cultura locale offerta - ma la pandemia ha fatto sì che ci sia stato un nuovo elemento da considerare: lo spirito comunitario del quartiere.“A Barcellona, come in molte città, la gente vive molto di più a livello locale”, ha detto Maria José Gómez, ...

