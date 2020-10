Coronavirus, Visco “La risposta delle banche c'è stata” (Di martedì 6 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “La risposta delle banche c'è stata, poi ci sono rischi possibili, noi raccomandiamo di dare credito ma siamo consapevoli che ci possono essere imprese che avranno difficoltà nel pagare”. Lo ha detto il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, nel corso al forum “Made in Italy: the restart” evento organizzato dal Sole 24 Ore e dal Financial Times. “Le banche devono dare prestiti, ma il rischio di credito non deve essere minimizzato – ha aggiunto -. Gli ultimi dati sui crediti deteriorati sono molto buoni”.(ITALPRESS). Leggi su iltempo (Di martedì 6 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Lac'; stata, poi ci sono rischi possibili, noi raccomandiamo di dare credito ma siamo consapevoli che ci possono essere imprese che avranno difficoltà nel pagare”. Lo ha detto il governatore della Banca d'Italia, Ignazio, nel corso al forum “Made in Italy: the restart” evento organizzato dal Sole 24 Ore e dal Financial Times. “Ledevono dare prestiti, ma il rischio di credito non deve essere minimizzato – ha aggiunto -. Gli ultimi dati sui crediti deteriorati sono molto buoni”.(ITALPRESS).

ROMA (ITALPRESS) – “La risposta delle banche c’è stata, poi ci sono rischi possibili, noi raccomandiamo di dare credito ma siamo consapevoli che ci possono essere imprese che avranno difficoltà nel pa ...

Visco: Npl saliranno ma le stime sono esagerate

Gli istituti di credito devono avere "le competenze, le tecnologie e le capacità di intervento richieste oggi. E' una sfida importare che banche devono consapevolmente intraprendere" ha detto il gover ...

