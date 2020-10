Roma, Smalling appeso a un filo: tra i documenti mancherebbe indice di liquidità (Di lunedì 5 ottobre 2020) L’approdo di Chris Smalling alla Roma è sempre più a rischio. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà su Sportitalia, per il difensore britannico del Manchester United i giallorossi avrebbero inviato mail e documenti in tempo alla Lega, per la precisione alle ore 19.53, ma mancherebbe l’indice di liquidità, che è obbligatorio presentare per acquisti dall’estero e che è parte integrante per la buona riuscita dell’affare. Friedkin avrebbe chiesto di allegarlo in extremis a mercato chiuso, si attende la risposta della Lega. Leggi su sportface (Di lunedì 5 ottobre 2020) L’approdo di Chrisallaè sempre più a rischio. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà su Sportitalia, per il difensore britannico del Manchester United i giallorossi avrebbero inviato mail ein tempo alla Lega, per la precisione alle ore 19.53, mal’di liquidità, che è obbligatorio presentare per acquisti dall’estero e che è parte integrante per la buona riuscita dell’affare. Friedkin avrebbe chiesto di allegarlo in extremis a mercato chiuso, si attende la risposta della Lega.

DiMarzio : Rudiger è la prima (e non unica) alternativa in caso di no dello United per Smalling | #Calciomercato #ASRoma - DiMarzio : #ASRoma, Smalling più vicino: le ultime - tvdellosport : ?? BREAKING NEWS Caso #Roma-#Smalling ???? l’affare sarebbe saltato perchè mancherebbe l’indice di liquidità, docum… - Edooo_1900 : RT @fbmaarket: La Roma avrebbe dimenticato di caricare un documento e chiede di farlo ora anche se è fuori tempo massimo. #Smalling - Faryfarhan : RT @Glongari: #ROMA Il doc mancante è quello dell’indice di liquidità che non hanno fatto in tempo a caricare, resta un documento che il po… -