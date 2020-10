Inter, Marotta: “Mercato? Non è più chi spende vince. Atalanta modello per tutti” (Di lunedì 5 ottobre 2020) Intervenuto nel corso dell'evento I nuovi orizzonti del calcio italiano, il direttore sportivo dell'Inter Giuseppe Marotta ha parlato dall'Hotel Sheraton di Milano, sede ufficiale dell'ultimo giorno di mercato, dell'evoluzione del mondo del pallone e degli ultimi intrecci di mercato in relazione agli obiettivi dei vari club.Marotta: "L'equazione non è chi più spende più vince"caption id="attachment 383549" align="alignnone" width="697" Marotta (getty images)/caption"Il calcio è globalizzato dopo l'apertura agli stranieri, prima era tutto dentro il sistema calcio Italia. C'è stata una liberalizzazione del vincolo: tante squadre, negli anni novanta, avevano una netta prevalenza di giocatori stranieri ma adesso sono cambiati i modelli di ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 5 ottobre 2020)venuto nel corso dell'evento I nuovi orizzonti del calcio italiano, il direttore sportivo dell'Giuseppeha parlato dall'Hotel Sheraton di Milano, sede ufficiale dell'ultimo giorno di mercato, dell'evoluzione del mondo del pallone e degli ultimi intrecci di mercato in relazione agli obiettivi dei vari club.: "L'equazione non è chi piùpiù"caption id="attachment 383549" align="alignnone" width="697"(getty images)/caption"Il calcio è globalizzato dopo l'apertura agli stranieri, prima era tutto dentro il sistema calcio Italia. C'è stata una liberalizzazione del vincolo: tante squadre, negli anni novanta, avevano una netta prevalenza di giocatori stranieri ma adesso sono cambiati i modelli di ...

Advertising

riotta : Presidente Zhang, caro Capitano @javierzanetti amico Marotta e Mister Conte: per cortesia rimettete subito inno Paz… - cippiriddu : ULTIM'ORA CALCIOMERCATO - Tommaso Giulini all'Inter, è fatta! L'ex presidente del Cagliari sarà il quarto portiere.… - ItaSportPress : Inter, Marotta: 'Mercato? Non è più chi spende vince. Atalanta modello per tutti' - - sportface2016 : #Inter Beppe #Marotta in merito agli investimenti stranieri come motore del movimento calcistico italiano - Lucaaffigi : RT @ricercatOak: @Inter @DarmianOfficial Finalmente un acquisto di livello mondiale per vincere un trofeo dopo 10 anni di nulla, grazie Con… -