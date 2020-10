Flash News del 5 Ottobre 2020

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Da giorni , i dati sul Covid crescono nel nostro Paese. Il virus ha ripreso a circolare e il Governo è pronto ad imporre una nuova stretta per affrontare la seconda ondata. Entro mercoledì arriverà l’atteso Decreto del Presidente del Consiglio con le nuove regole come l’obbligo della mascherina anche all’aperto in tutta Italia, le chiusure anticipate dei locali e le feste private a numero ridotto;Sui nuovi provvedimenti anti pandemia, i Presidenti delle Regioni chiedono il rispetto della loro autonomia;Non si placano le polemiche dopo la sconfitta a tavolino della Napoli, che non ha potuto andare a Torino a giocare contro la Juventus. Nell’occhio del ciclone il protocollo su cui oggi il Ministro Vincenzo Spadafora incontra i vertici del calcio;Il Presidente Trump, contagiato da Coronavirus, potrebbe essere dimesso dall’ospedale militare ...