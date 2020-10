Delitto Garlasco, no a revisione del processo Stasi (Di lunedì 5 ottobre 2020) commenta La corte d'Appello di Brescia ha rigettato la richiesta di revisione del processo che ha condannato in via definitiva Alberto Stasi per l'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco nel 2007. La ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 5 ottobre 2020) commenta La corte d'Appello di Brescia ha rigettato la richiesta didelche ha condannato in via definitiva Albertoper l'omicidio di Chiara Poggi anel 2007. La ...

Advertising

RaiNews : Delitto #Garlasco, la corte d'appello di Brescia ha rigettato la richiesta di revisione del processo presentata dai… - rossi20_rossi : RT @MediasetTgcom24: Delitto Garlasco, Corte d'Appello Brescia: no a revisione processo Stasi - rossi20_rossi : RT @MediasetTgcom24: Delitto Garlasco, no a revisione del processo Stasi #ALBERTOSTASI - Ultron65 : RT @MediasetTgcom24: Delitto Garlasco, no a revisione del processo Stasi #ALBERTOSTASI - codeghino10 : RT @MediasetTgcom24: Delitto Garlasco, Corte d'Appello Brescia: no a revisione processo Stasi -