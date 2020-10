Beverly Hills 90210, 30 anni fa la prima puntata. I protagonisti festeggiano sui social (Di lunedì 5 ottobre 2020) Beverly Hills 90210 sfoglia la gallery Il 4 ottobre 1990 andava in onda su Fox la prima puntata di Beverly Hills 90210. Due anni dopo approda anche in Italia e da allora è rimasta una delle serie tv più amate di sempre. Sono passati trent’anni ma le storie di Brenda (Shannen Doherty) e Dylan (Luke Perry, morto nel 2019), di Kelly (Jennie Garth) e Brandon (Jason Priesley) e dei loro compagni di liceo, Donna (Tori Spelling), Andrea ... Leggi su iodonna (Di lunedì 5 ottobre 2020)sfoglia la gallery Il 4 ottobre 1990 andava in onda su Fox ladi. Duedopo approda anche in Italia e da allora è rimasta una delle serie tv più amate di sempre. Sono passati trent’ma le storie di Brenda (Shannen Doherty) e Dylan (Luke Perry, morto nel 2019), di Kelly (Jennie Garth) e Brandon (Jason Priesley) e dei loro compagni di liceo, Donna (Tori Spelling), Andrea ...

Advertising

giadif : Perché fermarsi ai cancelli? - pygo33 : RT @StefaniaCarini: Il 4 ottobre del 1990 in Usa andava in onda Beverly Hills. 30 anni fa. Com'era il naso di Kelly 'prima'? Il teen drama… - giuuk : Tanti auguri a Beverly Hills 90210: trent’anni fa andava in onda la prima puntata - LinkIdeeperlatv : Sono passati trent’anni dalla nascita Beverly Hills 90210. Il primo teen drama, un fenomeno di costume, una grossa… - StefaniaCarini : Il 4 ottobre del 1990 in Usa andava in onda Beverly Hills. 30 anni fa. Com'era il naso di Kelly 'prima'? Il teen dr… -

Ultime Notizie dalla rete : Beverly Hills 30 anni di Beverly Hills 90210 con i 10 momenti più iconici Vanity Fair Italia I segreti delle star: Shannen Doherty sta morendo

Shannen Doherty, meglio conosciuta come Brenda Walsh di Beverly Hills 90210, ha rilasciato una toccante intervista alla rivista Elle rivelando di avere ancora poco tempo da vivere. Il cancro è tornato ...

Bronzo e oro rosa: i gioielli ispirati dal tramonto (durante il lock down)

Nasce da un momento di meditazione la Coucher de Soleil, collezione di gioielli lanciata da Vhernier per questo autunno. «Ero rimasto bloccato negli Hamptons — racconta Carlo Traglio, proprietario del ...

Shannen Doherty, meglio conosciuta come Brenda Walsh di Beverly Hills 90210, ha rilasciato una toccante intervista alla rivista Elle rivelando di avere ancora poco tempo da vivere. Il cancro è tornato ...Nasce da un momento di meditazione la Coucher de Soleil, collezione di gioielli lanciata da Vhernier per questo autunno. «Ero rimasto bloccato negli Hamptons — racconta Carlo Traglio, proprietario del ...