Serie A, 3a giornata: nervi tesi in Lazio-Inter che si dividono la posta, vincono Benevento e Parma (Di domenica 4 ottobre 2020) Pomeriggio di Serie A quello odierno che ha visto in campo dopo diverse domeniche tre gare alle ore 15.00.Il big match di giornata è stato senza dubbio all'Olimpico dove si sono affrontate Lazio e Inter, un 1-1 che accontenta tutti nel corso di una gara nervosa che ha portato anche alle espulsioni di Immobile e Sensi. Al gol di vantaggio siglato dagli ospiti con Lautaro Martinez, ha risposto Milinkovic-Savic che ha insaccato di testa su servizio di Acerbi. Nelle altre due sfide del pomeriggio doppio 1-0 casalingo per Benevento e Parma: sanniti di misura sul Bologna grazie a Lapadula, ducali avanti al 1' con Kurtic hanno respinto il Verona.MC sportid="1" widgettype="StandingWidgetGazzanet" competitionid="21" Leggi su mediagol (Di domenica 4 ottobre 2020) Pomeriggio diA quello odierno che ha visto in campo dopo diverse domeniche tre gare alle ore 15.00.Il big match diè stato senza dubbio all'Olimpico dove si sono affrontate, un 1-1 che accontenta tutti nel corso di una gara nervosa che ha portato anche alle espulsioni di Immobile e Sensi. Al gol di vantaggio siglato dagli ospiti con Lautaro Martinez, ha risposto Milinkovic-Savic che ha insaccato di testa su servizio di Acerbi. Nelle altre due sfide del pomeriggio doppio 1-0 casalingo per: sanniti di misura sul Bologna grazie a Lapadula, ducali avanti al 1' con Kurtic hanno respinto il Verona.MC sportid="1" widgettype="StandingWidgetGazzanet" competitionid="21"

romeoagresti : ?? La Lega Serie A conferma che la gara Juventus - Napoli, valida per la terza giornata di Serie A TIM, resta in pro… - GoalItalia : ?? ULTIM'ORA ?? La Lega Serie A conferma che la gara Juventus - Napoli, valida per la terza giornata di Serie A TIM,… - sechesi : ?? Nota ufficiale Lega Serie A “La Lega Serie A conferma che la gara Juventus - Napoli, valida per la terza giornat… - zazoomblog : Serie A 3a giornata: nervi tesi in Lazio-Inter che si dividono la posta vincono Benevento e Parma - #Serie… - prime_verdana : RT @SkySport: SERIE A - 4^ Giornata I risultati delle partite delle 15 ? ?? LAZIO-INTER 1-1 ?#Lautaro (30') ?#MilinkovicSavic (55') ? ?? PARM… -