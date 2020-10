Calciomercato Juventus | niente Kean per Pirlo | è ufficiale al PSG

Leggi su tuttojuve24

(Di domenica 4 ottobre 2020) Non ci sarà un ritorno allaper Moise. L’ex Everton giocherà con la maglia del Paris Saint-Germain che ha da poco ufficializzato il suo arrivo. Il 20enne attaccante della Nazionale italiana ha trovato un’accordo con la società inglese tramite il suo entourage, per un approdo a Parigi con prestito secco per un anno senza opzione di acquisto finale. Ecco il comunicato diramato dal club parigino sui propri canali: “Il Paris Saint-Germain è lieto di annunciare l’arrivo nella sua rosa di Moise. Arrivato dall’Everton FC, il 20enne attaccante italiano è in prestito al club della capitale fino al 30 giugno 2021. Questo prestito non prevede un’opzione di acquisto”. LEGGI ANCHE:...