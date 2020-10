“Grande Fratello Vip” Gregoraci furiosa con Briatore: «Sono stata zitta, ora vomito tutto» (Di sabato 3 ottobre 2020) “Grande Fratello Vip” Gregoraci furiosa con l’ex marito. Continua il botta e risposta a distanza tra la showgirl calabrese e Flavio Briatore. Al Gf Vip è andato in scena l’ennesimo battibecco familiare che ha mostrato la showgirl indispettita dinnanzi alle dichiarazioni forti dell’ex circa il mantenimento. La 40enne è stata messa al corrente da Alfonso Signorini dell’intervista che Mister Billionare ha rilasciato al Fatto Quotidiano. Tra le tante «bombe» sganciate da Briatore: «Passava in Sardegna due mesi l’anno, aerei privati, a Montecarlo 1000 mq di casa, a Londra 1.500 mq di casa, la casa a Roma che le ho comprato, l’autista…». E ancora: «Se Elisabetta ... Leggi su urbanpost (Di sabato 3 ottobre 2020) “GrandeVip”con l’ex marito. Continua il botta e risposta a distanza tra la showgirl calabrese e Flavio. Al Gf Vip è andato in scena l’ennesimo battibecco familiare che ha mostrato la showgirl indispettita dinnanzi alle dichiarazioni forti dell’ex circa il mantenimento. La 40enne èmessa al corrente da Alfonso Signorini dell’intervista che Mister Billionare ha rilasciato al Fatto Quotidiano. Tra le tante «bombe» sganciate da: «Passava in Sardegna due mesi l’anno, aerei privati, a Montecarlo 1000 mq di casa, a Londra 1.500 mq di casa, la casa a Roma che le ho comprato, l’autista…». E ancora: «Se Elisabetta ...

