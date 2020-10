Covid, il bollettino di oggi: +2.844 contagi, schizzano in alto gli attuali positivi (Di sabato 3 ottobre 2020) Covid bollettino di oggi, i dati ufficiali di sabato 3 settembre 2020 sull’andamento della pandemia in Italia. I nuovi contagi accertati nelle ultime 24 ore sono 2.844, un incremento notevole rispetto a ieri quando erano stati 2.499. schizzano in alto anche gli attuali positivi, sono 1.569 in più. Il totale dei contagiati dall’inizio dell’emergenza Covid in Italia sale a 322.751. Le vittime oggi sono 27; in tutto ad oggi nel nostro paese sono decedute 35.968 persone a causa del virus. (segue dopo la foto) I dimessi e guariti oggi sono 1.247, in totale salgono a 231.217. A trainare la crescita dei nuovi ... Leggi su urbanpost (Di sabato 3 ottobre 2020)di, i dati ufficiali di sabato 3 settembre 2020 sull’andamento della pandemia in Italia. I nuoviaccertati nelle ultime 24 ore sono 2.844, un incremento notevole rispetto a ieri quando erano stati 2.499.inanche gli, sono 1.569 in più. Il totale deiati dall’inizio dell’emergenzain Italia sale a 322.751. Le vittimesono 27; in tutto adnel nostro paese sono decedute 35.968 persone a causa del virus. (segue dopo la foto) I dimessi e guaritisono 1.247, in totale salgono a 231.217. A trainare la crescita dei nuovi ...

