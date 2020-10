Calciomercato Milan: Dalot non è l’ultimo colpo. Assalto a Kabak (Di sabato 3 ottobre 2020) Il Milan lavora sul Calciomercato cercando di rimpinguare ogni reparto: dopo l’accordo per Dalot si tenta l’Assalto a Kabak Il Calciomercato del Milan non si chuderà con Dalot. Il terzino portoghese dovrebbe sostenere oggi le visite mediche con i rossoneri andando a rinforzare un reparto con tanti elementi. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, si tenterà anche l’Assalto a Ozman Kabak, difensore turco di 25 anni dello Schalke 04. Sempre aperta anche l’alternativa Nastasic con il Milan in grande spolvero sul mercato. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 3 ottobre 2020) Illavora sulcercando di rimpinguare ogni reparto: dopo l’accordo persi tenta l’Ildelnon si chuderà con. Il terzino portoghese dovrebbe sostenere oggi le visite mediche con i rossoneri andando a rinforzare un reparto con tanti elementi. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, si tenterà anche l’a Ozman, difensore turco di 25 anni dello Schalke 04. Sempre aperta anche l’alternativa Nastasic con ilin grande spolvero sul mercato. Leggi su Calcionews24.com

DiMarzio : #Calciomercato - #Milan, aumenta la fiducia per arrivare a #Dalot - SkySport : Milan, sorpasso sulla Roma per Diogo Dalot - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO Milan, è fatta per l'arrivo di Diogo Dalot Nelle prossime ore arrivo in Italia e visite mediche - MilanWorldForum : Milan: Dalot... per entrambe le fasce. Le news -) - RegioDon : RT @cmdotcom: #Milan, la decisione del club su #Jovic: il retroscena sull'apertura del giocatore -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Milan Calciomercato Milan – Clamoroso Pedullà: “Adesso può saltare tutto” Il Milanista Calciomercato Milan: Dalot non è l’ultimo colpo. Assalto a Kabak

Il Milan lavora sul calciomercato cercando di rimpinguare ogni reparto: dopo l’accordo per Dalot si tenta l’assalto a Kabak Il calciomercato del Milan non si chuderà con Dalot. Il terzino portoghese ...

Milan, offerto Rudiger: è il preferito di Massara

Antonio Rudiger è tra i difensori accostati al Milan in questa sessione del calciomercato. Può lasciare il Chelsea e piace molto a Frederic Massara. Il Milan ha la necessità di prendere un nuovo ...

Il Milan lavora sul calciomercato cercando di rimpinguare ogni reparto: dopo l’accordo per Dalot si tenta l’assalto a Kabak Il calciomercato del Milan non si chuderà con Dalot. Il terzino portoghese ...Antonio Rudiger è tra i difensori accostati al Milan in questa sessione del calciomercato. Può lasciare il Chelsea e piace molto a Frederic Massara. Il Milan ha la necessità di prendere un nuovo ...