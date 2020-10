Shawn Mendes pubblica Wonder, il primo singolo dal nuovo album (audio e testo) (Di venerdì 2 ottobre 2020) Shawn Mendes pubblica Wonder, il singolo di lancio del suo prossimo album. Già nota la data di rilascio del disco, che è fissata per il 4 dicembre. Le notizie sul suo ritorno sono state rilasciate sulle pagine ufficiali dell’artista canadese, che ci aveva anticipato l’inizio dei lavori per il suo nuovo album avviati ad agosto. A celebrare il suo ritorno è stata anche la sua compagna Camilla Cabello, che si è complimentata con lui per il coraggio di donare qualcosa al mondo in un momento così complicato per tutti. I due fanno ancora coppia fissa, dopo che erano state confermate le voci che si erano rincorse a seguito della collaborazione in Senorita. L’artista era fermo al 2018, anno in cui ha ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 2 ottobre 2020), ildi lancio del suo prossimo. Già nota la data di rilascio del disco, che è fissata per il 4 dicembre. Le notizie sul suo ritorno sono state rilasciate sulle pagine ufficiali dell’artista canadese, che ci aveva anticipato l’inizio dei lavori per il suoavviati ad agosto. A celebrare il suo ritorno è stata anche la sua compagna Camilla Cabello, che si è complimentata con lui per il coraggio di donare qualcosa al mondo in un momento così complicato per tutti. I due fanno ancora coppia fissa, dopo che erano state confermate le voci che si erano rincorse a seguito della collaborazione in Senorita. L’artista era fermo al 2018, anno in cui ha ...

team_world : Ti stavamo aspettando Shawn. #WONDER #ShawnMendes - shelovxsroses : RT @ShawnMendesBRA: Shawn Mendes é capa da playlist ‘Pop Up’ no Spotify! #Wonder - cabellxmendxs2 : RT @ShawnMendesBRA: Shawn Mendes é capa da playlist ‘Pop Up’ no Spotify! #Wonder - shawnewt_ : @_Time4Dreams_ il music video di wonder, la nuova canzone di shawn mendes - hazzaskiwii : non io che sono diventata una stan di shawn mendes -