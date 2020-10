Palermo, rebus a centrocampo: Palazzi e Odjer già intoccabili. Ora si attende Luperini, la situazione (Di venerdì 2 ottobre 2020) "Il Palermo in mezzo è spuntato. Palazzi e Odjer già intoccabili".Titola così l'odierna edizione del Giornale di Sicilia, che punta i riflettori sul centrocampo rosanero, il reparto dove Roberto Boscaglia, in materia di alternative, soffre maggiormente. Ragion per cui, se c'è un reparto dove la dirigenza pensa di potere intervenire in questi ultimi giorni di mercato - chiuderà ufficialmente i battenti lunedì 5 ottobre - è proprio la mediana. Nel frattempo, l'allenatore gelese, a caccia della vittoria dopo il deludente esordio in Abruzzo, domenica contro il Potenza potrebbe confermare lo stesso assetto tattico, almeno a centrocampo, visto la scorsa settimana in quel di Teramo.Andrea Palazzi e Moses ... Leggi su mediagol (Di venerdì 2 ottobre 2020) "Ilin mezzo è spuntato.già".Titola così l'odierna edizione del Giornale di Sicilia, che punta i riflettori sulrosanero, il reparto dove Roberto Boscaglia, in materia di alternative, soffre maggiormente. Ragion per cui, se c'è un reparto dove la dirigenza pensa di potere intervenire in questi ultimi giorni di mercato - chiuderà ufficialmente i battenti lunedì 5 ottobre - è proprio la mediana. Nel frattempo, l'allenatore gelese, a caccia della vittoria dopo il deludente esordio in Abruzzo, domenica contro il Potenza potrebbe confermare lo stesso assetto tattico, almeno a, visto la scorsa settimana in quel di Teramo.Andreae Moses ...

Mediagol : #Palermo, rebus a centrocampo: Palazzi e Odjer già intoccabili. Ora si attende Luperini, la situazione… - tifosipalermoit : Il Palermo in mezzo è spuntato. Palazzi e Odjer già intoccabili....dal mercato pure questa settimana nessuna alter… - mepinkair : Se ti trovi in centro a Palermo non perderlo: c'è un rebus che strizza l'occhio ai passanti -