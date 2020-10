Due bimbi positivi: chiusa l’Opera Pia Di Mauro (Di venerdì 2 ottobre 2020) di Monica De Santis Neanche il tempo di riaprire le scuole che già si contano i primi casi di Covid tra gli alunni. E purtroppo questa volta ad essere risultati positivi sono stati due bambini frequentanti la scuola elementare paritaria “Opera Pia Di Mauro” di Cava de’ Tirreni. La notizia è stata diffusa nel tardo pomeriggio di ieri dai responsabili della scuola paritaria metelliana. I due alunni frequentano rispettivamente uno la sezione di Scuola dell’Infanzia e l’altro la classe quinta elementare. Su indicazione del Dipartimento di Prevenzione dell’Asl la scuola resterà chiusa nella giornata di oggi per le operazioni di sanificazione. Le attività didattiche riprenderanno regolarmente venerdì 2 ottobre, nel rispetto dei protocolli sanitari previsti. Ad confermare i ... Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 2 ottobre 2020) di Monica De Santis Neanche il tempo di riaprire le scuole che già si contano i primi casi di Covid tra gli alunni. E purtroppo questa volta ad essere risultatisono stati due bambini frequentanti la scuola elementare paritaria “Opera Pia Di” di Cava de’ Tirreni. La notizia è stata diffusa nel tardo pomeriggio di ieri dai responsabili della scuola paritaria metelliana. I due alunni frequentano rispettivamente uno la sezione di Scuola dell’Infanzia e l’altro la classe quinta elementare. Su indicazione del Dipartimento di Prevenzione dell’Asl la scuola resterànella giornata di oggi per le operazioni di sanificazione. Le attività didattiche riprenderanno regolarmente venerdì 2 ottobre, nel rispetto dei protocolli sanitari previsti. Ad confermare i ...

wwxscvlt : i miei due bimbi ???????? - 3pverter : RT @CieloGore: 16 LP persi per due bimbi stronzi pezzi di merda che vanno afk perchè la madre li ha sorpresi a giocare di notte, auguro il… - infoitinterno : Scuola a singhiozzi, ogni due giorni ne scattano dieci di quarantena per bimbi, famiglie e didattica - daniele19921 : RT @romanny4: @MauroLeonardi3 Per la piccola Carlotta di due anni operata di tumore, preghiamo x il suo percorso di guarigione..e per tt i… - whoviansoul : Minchia comunque non lo accetto prima cosa si erano appena ritrovati due avevano una figlia CHE JIN NON HA MAI POTU… -

Ultime Notizie dalla rete : Due bimbi Scuole «Segala» Due bimbi positivi, mezza classe a casa L'Arena Nuovi casi: 34, due registrati alle elementari

Trentaquattro nuovi positivi in città, il numero più alto di casi annunciati ieri tra le città dell’Emilia-Romagna. Un dato in parte legato ai tamponi positivi dopo un’altra festa Erasmus, questa volt ...

Tamponi in ospedale ma su prenotazione Divisi adulti e bambini

A partire da lunedì i tamponi per verificare l’eventuale positività al Covid-19 si faranno in ospedale per 5 giorni la settimana, 3 dedicati agli adulti di 4 ore ciascuno e 2 ai bambini per la durata ...

Trentaquattro nuovi positivi in città, il numero più alto di casi annunciati ieri tra le città dell’Emilia-Romagna. Un dato in parte legato ai tamponi positivi dopo un’altra festa Erasmus, questa volt ...A partire da lunedì i tamponi per verificare l’eventuale positività al Covid-19 si faranno in ospedale per 5 giorni la settimana, 3 dedicati agli adulti di 4 ore ciascuno e 2 ai bambini per la durata ...