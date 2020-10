Calciomercato Juventus, sconto per Chiesa: via libera Fiorentina (Di venerdì 2 ottobre 2020) La Juventus si avvicina a Federico Chiesa: l’ultimo squillo di Calciomercato dei bianconeri arriverà dalla Fiorentina? Il lungo corteggiamento dei campioni d’Italia nei confronti del ragazzo genovese pare aver finalmente dato i suoi frutti. La rincorsa è stata lunga, quasi sfiancante, ma il traguardo ormai sembra essere davvero ad un passo. Fabio Paratici aveva confermato nelle scorse ore come la Vecchia Signora fosse attenta a diverse situazioni. Detto fatto: il mercato Juve si starebbe preparando al grande colpo da Firenze, con Andrea Pirlo che potrebbe presto accogliere un altro giocatore all’interno della sua rosa. Il blitz degli scorsi giorni adesso starebbe pagando: la Fiorentina avrebbe infatti dato il via libera sul metodo di pagamento e secondo ... Leggi su tuttojuve24 (Di venerdì 2 ottobre 2020) Lasi avvicina a Federico: l’ultimo squillo didei bianconeri arriverà dalla? Il lungo corteggiamento dei campioni d’Italia nei confronti del ragazzo genovese pare aver finalmente dato i suoi frutti. La rincorsa è stata lunga, quasi sfiancante, ma il traguardo ormai sembra essere davvero ad un passo. Fabio Paratici aveva confermato nelle scorse ore come la Vecchia Signora fosse attenta a diverse situazioni. Detto fatto: il mercato Juve si starebbe preparando al grande colpo da Firenze, con Andrea Pirlo che potrebbe presto accogliere un altro giocatore all’interno della sua rosa. Il blitz degli scorsi giorni adesso starebbe pagando: laavrebbe infatti dato il viasul metodo di pagamento e secondo ...

