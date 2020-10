Sampdoria: chiuso l’accordo con Adrien Silva, Viera va al Verona (Di giovedì 1 ottobre 2020) Doppia operazione a centrocampo per i blucerchiati. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, la Sampdoria ha chiuso l’acquisto di Adrien Silva dal Leicester. Il centrocampista portoghese arriverà a parametro zero dopo essersi svincolato dalle Foxes. In contemporanea al suo arrivo, la Sampdoria ha definito la cessione al Verona di Ronaldo Viera. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 1 ottobre 2020) Doppia operazione a centrocampo per i blucerchiati. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, lahal’acquisto didal Leicester. Il centrocampista portoghese arriverà a parametro zero dopo essersi svincolato dalle Foxes. In contemporanea al suo arrivo, laha definito la cessione aldi Ronaldo. Leggi su Calcionews24.com

