Juventus, Nedved sul sorteggio: "Messi contro Ronaldo è una sfida di grande fascino" (Di giovedì 1 ottobre 2020) Da poco si sono definiti gli 8 gironi della prossima Champions League, che vedranno la Juventus subito impegnata col Barcellona e anche Dynamo Kiev e Ferencvaros. Come di consuetudine ha parlato, sul sito ufficiale della squadra, il vice-presidente Pavel Nedved. La furia ceca ha voluto dare la sua opinione sul big match contro i blaugrana, che vedrà per la prima volta Cristiano Ronaldo contro Lionel Messi ai gironi della coppa dalle grandi orecchie. Inoltre ha ricordato come Juve e Barça si son incrociate già sul mercato: "Quella con il Barcellona sarà una grande sfida e sarà affascinante perché mette di fronte quelli che secondo me ancora oggi sono i due migliori giocatori del mondo, Ronaldo e Messi.

