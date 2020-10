Hell Raton | Sono uno che ha imparato a darle prendendole La diversità mi ha fatto crescere

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 1 ottobre 2020) “Quando l’altro giornoentrato nel bar dove faccio sempre colazione e delle signore dell’età di mia mammaimpazzite, ho capito che qualcosa era cambiato”. Da quando è diventato giudice di X Factor,- al secolo Manuel Zappadu - ha acquistato nuovi fan, decisamente distanti dai suoi sostenitori tradizionali. Il rapper e produttore discografico si è raccontato in un’intervista al Corriere della sera, ripercorrendo la sua infanzia: nato ad Olbia da papà sardo e mamma ecuadoregna, è cresciuto a Quito, per tornare in Sardegna quando aveva 11 anni.“In Ecuador mi chiamavano l’italiano, in Italia il sudamericano. Con la differenza che nel primo caso faceva figo, nell’altro no. I primi anni non me la...