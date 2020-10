Fiorentina-Sampdoria, i convocati di Ranieri: out Colley e Jankto (Di giovedì 1 ottobre 2020) Le scelte del tecnico blucerchiato alla vigilia della sfida con la Fiorentina. La Sampdoria è reduce dalla sconfitta con il Benevento. La Sampdoria affronterà la Fiorentina nel corso della terza giornata del campionato di Serie A, in programma venerdì 2 ottobre allo stadio Franchi di Firenze. Esclusi dai convocati Omar Colley (in uscita verso il Fulham), Keita Balde (in isolamento dopo la positività al coronavirus) e Jakub Jankto. Portieri: Audero, Avogadri, Ravaglia. Difensori: Augello, Bereszynski, Ferrari, Regini, Rocha, Tonelli, Yoshida. Centrocampisti: Askildsen, Candreva, Damsgaard, Ekdal, Léris, Palumbo, Thorsby, Verre. Attaccanti: Bonazzoli, Gabbiadini, La Gumina, Quagliarella, ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 1 ottobre 2020) Le scelte del tecnico blucerchiato alla vigilia della sfida con la. Laè reduce dalla sconfitta con il Benevento. Laaffronterà lanel corso della terza giornata del campionato di Serie A, in programma venerdì 2 ottobre allo stadio Franchi di Firenze. Esclusi daiOmar(in uscita verso il Fulham), Keita Balde (in isolamento dopo la positività al coronavirus) e Jakub. Portieri: Audero, Avogadri, Ravaglia. Difensori: Augello, Bereszynski, Ferrari, Regini, Rocha, Tonelli, Yoshida. Centrocampisti: Askildsen, Candreva, Damsgaard, Ekdal, Léris, Palumbo, Thorsby, Verre. Attaccanti: Bonazzoli, Gabbiadini, La Gumina, Quagliarella, ...

