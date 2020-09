Maria Monsè porta la figlia dal chirurgo plastico: scatta la polemica (Di mercoledì 30 settembre 2020) Maria Monsè sotto accusa: ha portato la figlia 14 enne dal chirurgo plastico per fare un ritocchino al naso. Selvaggia Lucarelli “assistenti sociali subito”. View this post on Instagram Oggi nel mio camerino , poco prima della diretta di @pomeriggio5tv , mi arrangio da me e con l’ autoscatto A post shared by Maria Monsè … L'articolo Maria Monsè porta la figlia dal chirurgo plastico: scatta la polemica Curiosauro. Leggi su curiosauro (Di mercoledì 30 settembre 2020)Monsè sotto accusa: hato la14 enne dalper fare un ritocchino al naso. Selvaggia Lucarelli “assistenti sociali subito”. View this post on Instagram Oggi nel mio camerino , poco prima della diretta di @pomeriggio5tv , mi arrangio da me e con l’ autoscatto A post shared byMonsè … L'articoloMonsèladallaCuriosauro.

oshi91723278 : Ma in che senso Maria #monsé ha portato la figlia di 14 anni a rifarsi il naso? Pronto? Telefono azzurro? - GiusCandela : RT @claudoe: Quello che penso su Maria Monsé (?) e questa copertina, detto con una delle scrittrici più grandi di sempre - QuotidianPost : Maria Monsè: “Mia figlia ne ha bisogno” - giulia_cabbia : RT @doveholatesta: Da un lato Vanity Fair e Vanessa Incontrada che spingono le donne ad accettarsi per come sono, dall'altro Maria Monsé ch… - franco_sala : RT @francescabarra: Una madre ( Maria Monsè) espone la figlia minorenne su una copertina per averla sottoposto ad un intervento chirurgico.… -

