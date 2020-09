Gf Vip, Elisabetta Gregoraci all'attacco: 'Resort di Briatore come un harem' (Di mercoledì 30 settembre 2020) Lui, lei e l'altra. Durante un momento di confidenze con i coinquilini del Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci parla per la prima volta del rapporto con Naomi Campbell, storica ex dell'ex marito ... Leggi su today (Di mercoledì 30 settembre 2020) Lui, lei e l'altra. Durante un momento di confidenze con i coinquilini del Grande Fratello Vip,parla per la prima volta del rapporto con Naomi Campbell, storica ex dell'ex marito ...

clikservernet : GF Vip 5, Elisabetta Gregoraci: “Flavio Briatore? Quando mia madre è morta lui è andato in discoteca” - Noovyis : (GF Vip 5, Elisabetta Gregoraci: 'Flavio Briatore? Quando mia madre è morta lui è andato in discoteca') Playhitmus… - davidemaggio : GF Vip, Elisabetta Gregoraci spara a zero su Briatore «Al funerale di mia madre mi ha lasciato da sola perché dove… - blogoit : Grande Fratello Vip 5, Pierpaolo Pretelli ad Elisabetta Gregoraci: 'Vorrei capire di più… - AlicePenzavalli : RT @APmagazineit: 'L’amore è finito, ma siamo in ottimi rapporti', dichiaravano #ElisabettaGregoraci e #FlavioBriatore fino a qualche giorn… -