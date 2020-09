Carlos Ghosn - L' ex numero uno della Renault-Nissan insegnerà in un' università libanese

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 30 settembre 2020)ha intrapreso una nuova strada professionale durante il suo esilio in Libano. L'exuno, infatti, ha annunciato l'avvio di un programma di formazione volto a rilanciare la business school dell'Université Saint-Esprit de Kaslik, un ateneo privato a nord di Beirut. Gli obiettivi., fuggito in Libano dopo mesi e mesi trascorsi in carcere e ai domiciliari in Giappone per via delle accuse di illeciti finanziari mosse ai suoi danni, ha intenzione di organizzare dei corsi di apprendimento avanzato per dirigenti di primo piano, programmi per la formazione su nuove tecnologie e un progetto di "incubazione" di startup, ossia iniziative per sostenere e accelerare aziende innovative. "Si tratta ...