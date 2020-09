S. Inzaghi avverte la Lazio: «L’Atalanta 45 giorni fa meritava la semifinale» (Di martedì 29 settembre 2020) A Formello cresce l’attesa per Lazio-Atalanta. Nello scorso torneo è proprio da questo match, dopo un’iniziale doppietta di Muriel, che partì la favolosa cavalcata dei biancocelesti verso quel sogno scudetto a lungo cullato. «Conosciamo bene il valore dell’Atalanta – spiega Simone Inzaghi -. E’ una squadra che sta facendo un ottimo cammino da anni. Soltanto 45 giorni fa si stava giocando il meritato accesso alla semifinale di Champions, non dobbiamo dimenticarlo». In casa Lazio tiene banco il mercato, con il tecnico che aspetta di poter disporre di tutti gli effettivi. «Questo periodo dà qualche turbolenza agli allenatori, vogliamo che finisca presto. Il club sta lavorando per soddisfarmi: dopo la sosta avrò la squadra al ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 29 settembre 2020) A Formello cresce l’attesa per-Atalanta. Nello scorso torneo è proprio da questo match, dopo un’iniziale doppietta di Muriel, che partì la favolosa cavalcata dei biancocelesti verso quel sogno scudetto a lungo cullato. «Conosciamo bene il valore dell’Atalanta – spiega Simone-. E’ una squadra che sta facendo un ottimo cammino da anni. Soltanto 45fa si stava giocando il meritato accesso alladi Champions, non dobbiamo dimenticarlo». In casatiene banco il mercato, con il tecnico che aspetta di poter disporre di tutti gli effettivi. «Questo periodo dà qualche turbolenza agli allenatori, vogliamo che finisca presto. Il club sta lavorando per soddisfarmi: dopo la sosta avrò la squadra al ...

gazz_rossonera : Corriere di Roma: “Inzaghi avverte: ‘La Lazio è in ritardo'” #Napoli - infoitsport : Inzaghi avverte: 'Il Benevento visto in A tre anni fa non esiste più' -

Ultime Notizie dalla rete : Inzaghi avverte Inzaghi avverte: "Il Benevento visto in A tre anni fa non esiste più" Tuttosport Lazio: Inzaghi, con Atalanta sempre sfide intense

L'Atalanta 45 giorni fa si stava giocando il meritato accesso in semifinale Champions", prosegue Inzaghi, che sul match avverte: "Dovremo fare altrettanta intensità. Come noi, anche loro hanno giocato ...

Inzaghi avverte: "Il Benevento visto in A tre anni fa non esiste più"

Il tecnico giallorosso: "Gli avversari devono capire che il vento è cambiato. Sampdoria? Non ci saranno Tello, Barba e Kragl, Lapadula invece sì. Mercato? Non ne voglio parlare, ma qualche over partir ...

L'Atalanta 45 giorni fa si stava giocando il meritato accesso in semifinale Champions", prosegue Inzaghi, che sul match avverte: "Dovremo fare altrettanta intensità. Come noi, anche loro hanno giocato ...Il tecnico giallorosso: "Gli avversari devono capire che il vento è cambiato. Sampdoria? Non ci saranno Tello, Barba e Kragl, Lapadula invece sì. Mercato? Non ne voglio parlare, ma qualche over partir ...