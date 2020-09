Paolo Brosio: carriera, matrimoni e conversione dell’inviato (Di martedì 29 settembre 2020) Paolo Brosio nasce ad Asti il 27 settembre 1956. Da subito si avvicina al mondo del giornalismo, scrivendo per La Nazione di Firenze, mentre studia giurisprudenza (si laurea nel 1985 con 110 e lode). Paolo Brosio: inviato per Moby Prince e Tangentopoli La notorietà per Brosio arriva nel 1990, un periodo estremamente caldo per la storia italiana: come inviato di Studio Aperto Brosio segue eventi storici come il disastro della Moby Prince, i maggiori sequestri della ’Ndrangheta di quegli anni e, poco più avanti, diventerà il volto giornalistico e televisivo di Tangentopoli: sarà proprio Brosio a fare servizi e dirette, giorno dopo giorno, davanti al Tribunale di Milano. Quell’esperienza viene poi raccontata dallo stesso ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 29 settembre 2020)nasce ad Asti il 27 settembre 1956. Da subito si avvicina al mondo del giornalismo, scrivendo per La Nazione di Firenze, mentre studia giurisprudenza (si laurea nel 1985 con 110 e lode).: inviato per Moby Prince e Tangentopoli La notorietà perarriva nel 1990, un periodo estremamente caldo per la storia italiana: come inviato di Studio Apertosegue eventi storici come il disastro della Moby Prince, i maggiori sequestri della ’Ndrangheta di quegli anni e, poco più avanti, diventerà il volto giornalistico e televisivo di Tangentopoli: sarà proprioa fare servizi e dirette, giorno dopo giorno, davanti al Tribunale di Milano. Quell’esperienza viene poi raccontata dallo stesso ...

