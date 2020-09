Gattuso non ha ancora scelto l’abito per il suo Napoli, nel frattempo ne prova più di uno (Di lunedì 28 settembre 2020) Come è sceso in campo il Napoli Dopo il secondo tempo della gara di Parma, Gattuso non ha avuto il coraggio di tornare indietro. Anzi, la frase si può ribaltare in maniera esatta, perfetta: ha avuto il coraggio di andare avanti, in tutti i sensi. Ha avuto il coraggio di insistere su un sistema di gioco (molto) ambizioso e (molto) audace: il 4-4-2 in fase difensiva. Sì, perché la scelta nuova del tecnico calabrese è questa, e riguarda lo schieramento del Napoli quando deve recuperare il pallone. Quando invece gestisce il possesso, il Napoli è una squadra che può assumere molte forme diverse. E che quindi non va ingabbiata in una sola formula – 4-2-3-1, 4-2-4 o anche 4-3-3 che sia. La partita tattica col Genoa è durata poco, in realtà: 45 minuti ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 28 settembre 2020) Come è sceso in campo ilDopo il secondo tempo della gara di Parma,non ha avuto il coraggio di tornare indietro. Anzi, la frase si può ribaltare in maniera esatta, perfetta: ha avuto il coraggio di andare avanti, in tutti i sensi. Ha avuto il coraggio di insistere su un sistema di gioco (molto) ambizioso e (molto) audace: il 4-4-2 in fase difensiva. Sì, perché la scelta nuova del tecnico calabrese è questa, e riguarda lo schieramento delquando deve recuperare il pallone. Quando invece gestisce il possesso, ilè una squadra che può assumere molte forme diverse. E che quindi non va ingabbiata in una sola formula – 4-2-3-1, 4-2-4 o anche 4-3-3 che sia. La partita tattica col Genoa è durata poco, in realtà: 45 minuti ...

