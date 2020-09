L’amore secondo Gwyneth Paltrow, che oggi soffia su 48 candeline (Di domenica 27 settembre 2020) Star di Hollywood ma anche (discussa) guru di salute e sesso, oltre che teorica (e praticante) di una moderna concezione della famiglia e dei sentimenti. Gwyneth Paltrow, nata a Los Angeles il 27 settembre 1972, compie 48 anni. In cui ha fatto (e fa) parlare di sè non solo per la carriera cinematografica che le è valsa un Oscar nel 1999 per Shakespeare in love. Da allora il suo percorso cinematografico è stato un susseguirsi di alti e bassi, ma Gwyneth nel frattempo s’è scoperta (anche) imprenditrice. Nel 2008 ha fondato un sito-blog di e-commerce, Goop.com, che oggi vale 250 milioni di dollari, e in cui dispensa consigli su tutto: dal sesso alla salute, passando per l’educazione dei figli. Leggi su vanityfair (Di domenica 27 settembre 2020) Star di Hollywood ma anche (discussa) guru di salute e sesso, oltre che teorica (e praticante) di una moderna concezione della famiglia e dei sentimenti. Gwyneth Paltrow, nata a Los Angeles il 27 settembre 1972, compie 48 anni. In cui ha fatto (e fa) parlare di sè non solo per la carriera cinematografica che le è valsa un Oscar nel 1999 per Shakespeare in love. Da allora il suo percorso cinematografico è stato un susseguirsi di alti e bassi, ma Gwyneth nel frattempo s’è scoperta (anche) imprenditrice. Nel 2008 ha fondato un sito-blog di e-commerce, Goop.com, che oggi vale 250 milioni di dollari, e in cui dispensa consigli su tutto: dal sesso alla salute, passando per l’educazione dei figli.

