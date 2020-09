Gossip Uomini e Donne, Soleil Sorge rivela: “Non riesco a fare l’amore con un uomo” (Di domenica 27 settembre 2020) Ospite di Barbara d’Urso a Pomeriggio 5 per parlare del presunto flirt con l’imprenditore Marco Zanotti, che aveva dichiarato di essere stato a letto con lei, Soleil Sorge non solo ha smentito ogni cosa, invitando l’uomo a smentirla con dei dettagli intimi del suo corpo e della sua abitazione, ma ha anche rivelato di non riuscire ad andare facilmente con un uomo a causa dei suoi blocchi. Soleil Sorge smentisce la storia di letto con Marco Zanotti “Trovo alquanto squallido e davvero basso per un uomo in generale andare a parlare dei rapporti che ha avuto con una donna” ha esordito Soleil Sorge nello studio di Barbara d’Urso, guardando in faccia Marco Zanotti. “Nonostante nel mio caso non ci sia stato alcun rapporto, ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 27 settembre 2020) Ospite di Barbara d’Urso a Pomeriggio 5 per parlare del presunto flirt con l’imprenditore Marco Zanotti, che aveva dichiarato di essere stato a letto con lei,non solo ha smentito ogni cosa, invitando l’uomo a smentirla con dei dettagli intimi del suo corpo e della sua abitazione, ma ha ancheto di non riuscire ad andare facilmente con un uomo a causa dei suoi blocchi.smentisce la storia di letto con Marco Zanotti “Trovo alquanto squallido e davvero basso per un uomo in generale andare a parlare dei rapporti che ha avuto con una donna” ha esorditonello studio di Barbara d’Urso, guardando in faccia Marco Zanotti. “Nonostante nel mio caso non ci sia stato alcun rapporto, ...

