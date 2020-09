Sampdoria-Benevento 2-3, Ranieri: “Incredibile, sul 2-0 devi controllare la partita” (Di sabato 26 settembre 2020) La Sampdoria, dopo la sconfitta all’esordio in campionato contro la Juventus, incappa in un altro ko molto pesante, soprattutto per come maturato nel corso nei 90′. I blucerchiati, in vantaggio 2-0 grazie alle reti di Fabio Quagliarella e Omer Colley, subiscono la clamorosa rimonta del Benevento che porta a casa tre punti preziosissimi. Il tecnico del club ligure, Claudio Ranieri, nel post-partita si è detto sorpreso da quanto accaduto dopo il doppio vantaggio: “È incredibile, sul due a zero devi controllare la partita, e invece non l’abbiamo fatto. Abbiamo preso gol su un mischione e loro si sono risvegliati. Alcune azioni importanti le abbiamo fatte noi, anche se poi abbiamo preso gol su episodi. Dobbiamo saper reagire. Non è importante il mercato in questo ... Leggi su sportface (Di sabato 26 settembre 2020) La, dopo la sconfitta all’esordio in campionato contro la Juventus, incappa in un altro ko molto pesante, soprattutto per come maturato nel corso nei 90′. I blucerchiati, in vantaggio 2-0 grazie alle reti di Fabio Quagliarella e Omer Colley, subiscono la clamorosa rimonta delche porta a casa tre punti preziosissimi. Il tecnico del club ligure, Claudio, nel post-partita si è detto sorpreso da quanto accaduto dopo il doppio vantaggio: “È incredibile, sul due a zerola partita, e invece non l’abbiamo fatto. Abbiamo preso gol su un mischione e loro si sono risvegliati. Alcune azioni importanti le abbiamo fatte noi, anche se poi abbiamo preso gol su episodi. Dobbiamo saper reagire. Non è importante il mercato in questo ...

