Sampdoria | debutto casalingo con pubblico speciale | invito a medici e infermieri anti-Covid

La Sampdoria è pronta a fare il suo debutto casalingo nella nuova stagione di Serie A. Per la prima gara in casa, la seconda del campionato, la società blucerchiata ha deciso di invitare allo stadio dei tifosi molto speciale: i medici e gli infermieri che si sono battuti e che continuano a farlo nella lotta contro il coronavirus. Come comunicato dalla stessa società ligure, per la partita al Ferraris contro il Benevento, saranno invitati medici, infermieri e operatori socio-sanitari dei quattro ospedali genovesi Galliera, Gaslini, San Martino e Villa Scassi, impegnati in prima ...

A distanza di un mese o poco più il fondale è lo stesso: gli spalti sostanzialmente vuoti. Ma le assi del palcoscenico pare quasi rimandino, a calpestarle, un suono più dolce. Con una settimana di rit ...

Si avvicina sempre di più il secondo debutto in Serie A del Benevento. Filippo Inzaghi ha parlato in conferenza stampa, presentando la sfida contro la Sampdoria: “Per cercare di uscire con un risultat ...

