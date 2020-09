Niger | Cnr-Ibe mappa le zone inondate di Niamey

Leggi su corrierenazionale

(Di venerdì 25 settembre 2020) Il Cnr-Ibeledella città di, in: monitoraggio continuo con il progetto “ANADIA 2” L’Istituto per la BioEconomia (Ibe) del Cnr monitora, attraverso il progetto “ANADIA 2”, le inondazioni avvenute nei correnti mesi di agosto e settembre in. In particolare, la piena eccezionale del fiumeha inondato parte della… L'articolo Corriere Nazionale.