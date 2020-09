Messi attacca il Barcellona per la cessione di Suarez: “Non meritavi di essere trattato così” (Di venerdì 25 settembre 2020) Messi attacca il Barcellona per la cessione di Suarez. Sei anni assieme fatti di gol e assist e invenzioni geniali che hanno fatto innamorare gli amanti del calcio in Europa: Leo Messi e Luis Suarez, una coppia perfetta che ha regalato al Barcellona trofei e record, ma ora le strade dei due si separeranno e non per volontà propria. Se qualcuno avesse avuto ancora il dubbio, infatti, che Leo Messi, dopo la forzata permanenza a Barcellona, avesse deciso di sotterrare l’ascia di guerra con il club, è bastato il post su Instagram per salutare la partenza di Suarez per togliersi ogni dubbio. La Pulga e il Pistolero sono amici veri e il lorofeeling, oltre ad aver travolto le ... Leggi su giornal (Di venerdì 25 settembre 2020)ilper ladi. Sei anni assieme fatti di gol e assist e invenzioni geniali che hanno fatto innamorare gli amanti del calcio in Europa: Leoe Luis, una coppia perfetta che ha regalato altrofei e record, ma ora le strade dei due si separeranno e non per volontà propria. Se qualcuno avesse avuto ancora il dubbio, infatti, che Leo, dopo la forzata permanenza a, avesse deciso di sotterrare l’ascia di guerra con il club, è bastato il post su Instagram per salutare la partenza diper togliersi ogni dubbio. La Pulga e il Pistolero sono amici veri e il lorofeeling, oltre ad aver travolto le ...

