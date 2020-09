Comune di Ferrara, la gaffe sullo stupro: poi le scuse dopo le polemiche (Di venerdì 25 settembre 2020) Un post del Comune di Ferrara ha dato vita a forti polemiche per una frase shock sulla violenza contro le donne: scuse immediate. Il Comune di Ferrara ha fatto un errore di comunicazione destinato a far discutere per giorni. Nell’ambito di un progetto di promozione dell’Agenda 2030, una serie di obiettivi proposta dall’ONU, il Comune … Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Federico Pontillo su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di venerdì 25 settembre 2020) Un post deldiha dato vita a fortiper una frase shock sulla violenza contro le donne:immediate. Ildiha fatto un errore di comunicazione destinato a far discutere per giorni. Nell’ambito di un progetto di promozione dell’Agenda 2030, una serie di obiettivi proposta dall’ONU, il… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Federico Pontillo su BlogLive.it.

repubblica : 'Se sei ubriaca sei in parte responsabile dello stupro': la gaffe del Comune di Ferrara - fanpage : Un vero disastro sui social del comune - LaStampa : Ammonterebbe a circa 900 mila euro la somma finita al comune di Bondeno (Ferrara) su cui indaga la guardia di finan… - il_pancia : A breve la nuova campagna del comune di #ferrara: 'Se sei recchione sei responsabile in parte dell'omofobia' @perchetendenza - onedmalikhugg : RT @perchetendenza: 'Ferrara': Per questi post del Comune di Ferrara su Instagram (il primo è stato eliminato e sostituito dal secondo) htt… -