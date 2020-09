Black Adam: Aldis Hodge probabile interprete di Hawkman (Di venerdì 25 settembre 2020) Aldis Hodge potrebbe affiancare Dwayne Johnson nel film Black Adam: l'attore starebbe per accettare il ruolo di Hawkman. Black Adam potrebbe avere nel proprio cast Aldis Hodge: l'attore dovrebbe affiancare Dwayne Johnson nel progetto prodotto da DC con il ruolo di Hawkman. Le riprese dell'adattamento dei fumetti dovrebbero iniziare nel 2021 in Georgia. L'attore Aldis Hodge, nel cast nel 2021 del film L'uomo invisibile e One Night in Miami, sta concludendo le trattative e starebbe per accettare la parte di Carter Hall, ovvero Hawkman, un membro della Justice Society. Il film Black Adam avrà come star Dwayne Johnson e tra gli ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 25 settembre 2020)potrebbe affiancare Dwayne Johnson nel film: l'attore starebbe per accettare il ruolo dipotrebbe avere nel proprio cast: l'attore dovrebbe affiancare Dwayne Johnson nel progetto prodotto da DC con il ruolo di. Le riprese dell'adattamento dei fumetti dovrebbero iniziare nel 2021 in Georgia. L'attore, nel cast nel 2021 del film L'uomo invisibile e One Night in Miami, sta concludendo le trattative e starebbe per accettare la parte di Carter Hall, ovvero, un membro della Justice Society. Il filmavrà come star Dwayne Johnson e tra gli ...

L’attore Aldis Hodge è dato in trattativa per entrare nel cast in costruzione di Black Adam, uno dei prossimi cinecomic DC Films. Secondo il report di The Wrap, l’attore nel film DC potrebbe dare volt ...

