Ufficiale | Leeds | arriva Llorente dalla Real Sociedad

(Di giovedì 24 settembre 2020) Il Leeds ha ufficializzato l'arrivo di Diego Llorente. Nuovo rinforzo per Bielsa che potrà contare sul difensore classe '93. Ha firmato un contratto di cinque anni.

Il Leeds pesca dalla Liga Santander per rinforzare la propria retroguardia, annunciando l’ingaggio del 27enne difensore basco Diego Llorente, proveniente dalla Real Sociedad. Il giocatore – si legge ...L’argentino si sta preparando per l’esordio di domenica e sui social pensa in bianconero, ma il Leeds ha tempo per rilanciare UDINE. Il futuro di Rodrigo De Paul corre sui social. E lui non si tira in ...