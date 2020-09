Terremoto in Grecia: scossa M 4.1 sull’isola di Leucade [DATI e MAPPE] (Di giovedì 24 settembre 2020) Un Terremoto magnitudo ML 4.1 si è verificato sulla costa occidentale dell’isola di Leucade (Grecia) alle 07:21:00 ora italiana (08:21:00 ora locale), ad una profondità di 16 km. Il sisma è stato localizzato dal National Observatory of Athens (NOA).L'articolo Terremoto in Grecia: scossa M 4.1 sull’isola di Leucade DATI e MAPPE Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 24 settembre 2020) Unmagnitudo ML 4.1 si è verificato sulla costa occidentale dell’isola di) alle 07:21:00 ora italiana (08:21:00 ora locale), ad una profondità di 16 km. Il sisma è stato localizzato dal National Observatory of Athens (NOA).L'articoloinM 4.1 sull’isola diMeteo Web.

