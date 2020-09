NEVE in arrivo anche copiosa. Nel weekend previste imbiancate in Appennino (Di giovedì 24 settembre 2020) Il possente guasto meteo, derivante dall’affondo di una saccatura, avrà dinamiche più tipiche dell’inverno, data l’energica discesa di masse d’aria molto fredde in quota d’origine polare che si tufferanno rapidamente dalla Groenlandia verso il Mediterraneo. La corrente fredda, a contatto con le masse d’aria più miti mediterranee, determinerà maltempo localmente esplosivo, con fenomeni di forte intensità. La massa d’aria artica farà ingresso nel corso di venerdì sulle regioni centro-settentrionali. A seguito del passaggio frontale e con l’addossamento dell’aria fredda, la quota NEVE scenderà in picchiata lungo l’Arco Alpino, ove si porterà sino a quote di poco inferiori ai 1500 metri tra il pomeriggio e la sera di venerdì, in ... Leggi su meteogiornale (Di giovedì 24 settembre 2020) Il possente guasto meteo, derivante dall’affondo di una saccatura, avrà dinamiche più tipiche dell’inverno, data l’energica discesa di masse d’aria molto fredde in quota d’origine polare che si tufferanno rapidamente dalla Groenlandia verso il Mediterraneo. La corrente fredda, a contatto con le masse d’aria più miti mediterranee, determinerà maltempo localmente esplosivo, con fenomeni di forte intensità. La massa d’aria artica farà ingresso nel corso di venerdì sulle regioni centro-settentrionali. A seguito del passaggio frontale e con l’addossamento dell’aria fredda, la quotascenderà in picchiata lungo l’Arco Alpino, ove si porterà sino a quote di poco inferiori ai 1500 metri tra il pomeriggio e la sera di venerdì, in ...

